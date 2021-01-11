Более 280 семей начнут расселение по программе реновации в Кузьминках в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 280 семей в ЮВАО получили уведомление о предстоящем расселении по программе реновации в районе Кузьминки в январе 2021 года, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

Москвичи переедут в четыре новостройки. Как отметил Левкин, для района Кузьминки разработали пять проектов планировки территорий. По словам руководителя департамента, проекты включают в себя детсады, школы, больницы. Кроме того, ожидается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Всего в ЮВАО в программу реновации включили 818 домов, общая площадь квартир составляет более 2,6 миллиона квадратных метров .

Ранее говорилось, что два дома по программе реновации передали под заселение на севере Москвы. В САО в программу реновации включено 514 домов.