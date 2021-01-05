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15:45

Собянин назвал число горожан, получивших квартиры по программе реновации

мэр Москвы город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 23 тысячи человек переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации. Об этом на своей странице в социальной сети написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"С начала программы новые квартиры получили более 23 тысяч человек. Лидеры по расселению – Новая Москва, центральный и западный округа", – заявил градоначальник.

По словам мэра, программа была в приоритете у городских властей, даже несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса. Некоторые москвичи, подчеркнул Собянин, переехали практически перед Новым годом.

"С новосельем! Желаю счастья и уюта в новом доме", – заключил мэр.

В конце декабря 2020 года стало известно, что за год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации. Большая их часть расположена в Юго-Восточном округе столицы.

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