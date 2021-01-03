Собянин рассказал о ключевых городских проектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил, что за прошлый год в столице открыли семь станций метро, построили и реконструировали почти 50 километров железнодорожных линий и были сформированы планы по программе реновации. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Несмотря на то что стройка в Москве около месяца стояла, мы делали перерыв в связи с пандемией, строительство метрополитена ни на один день не остановилось. В этом году почти 20 километров линий построено. Мы уже прошли 92% Большой кольцевой линии – самой большой линии в мире", – подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что сейчас строительные работы активно ведутся на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях. Мэр уточнил, что в планах стоит создание Рублево-Архангельской линии и линии в Бирюлево и Щербинку.

По словам градоначальника, текущий год также стал рекордным по освоению ресурсов строительства и реконструкции железной дороги. Собянин подчеркнул, что за год было построено почти 50 километров новых железнодорожных линий, свыше 100 километров дорог и развязок.

В частности, были возведены магистральные пути на Ярославском направлении. В будущем у властей стоит задача по строительству еще не менее 10 новых вокзалов, Южной рокады, Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд.

Если говорить о развитии городских районов, то ключевой программой, по словам Собянина, остается программа реновации жилья. Он напомнил, что в прошлом году было построена 80 домов, еще свыше 170 находятся на стадии строительства.

"Самое главное, что мы сделали в этом году, – создали вместе с москвичами практически все градостроительные планы реновации. Смогли выстроить уже график реновации вплоть до 2032 года", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в городе строится около 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения. По словам мэра, развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением для властей столицы.

