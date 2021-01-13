Строительство жилого дома по программе реновации началось в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Бутырском районе началось строительство жилого дома по программе реновации. Новостройку возводят по адресу улица Милашенкова, владение 7/3, сообщили в департаменте строительства Москвы.

Уточняется, что жилой дом будет рассчитан на 255 квартир.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

В результате площадь новостройки будет составлять почти 15 тысяч квадратных метров. Пять квартир будут рассчитаны для маломобильных граждан.

Первый этаж дома станет нежилым. Помимо того, новое здание оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Головинском в 2022 году. Он будет расположен по адресу улица Пулковская, дом 3.