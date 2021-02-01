Дом со ступенчатыми фасадами построят на востоке Москвы по программе реновации

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Стартовый дом с выступающими ступенчатыми фасадами планируют построить в Восточном округе столицы. Об этом заявили представители Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

По информации пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, новостройка будет возведена в Перове.

"Проект одобрен Москомархитектурой. Это хорошее решение, которое органично обновляет и улучшает среду вокруг себя. Фасады сложной ступенчатой конфигурации облицуют клинкерным кирпичом, кассетами из оцинкованой стали, также установят корзины под кондиционеры", – отметил Кузнецов.

Главный архитектор Москвы пояснил, что данный дом станет одним из эталонных, которые строят по программе реновации. Стартовая площадка находится по адресу улица Новогиреевская, владения 24а/1 и 24а/2.

Планируется, что первый этаж дома полностью отдадут под общественные помещения. Остальные квартиры получат участники программы реновации. Дворовая территория будет включать в себя детские и спортивные площадки.

Ранее говорилось, что в Москве в январе по программе реновации расселили почти 400 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.