Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:04

В Москве в январе по программе реновации расселили почти 400 человек

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице в январе по программе реновации расселили около 400 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Прошло расселение домов по адресам улица Коминтерна, дом 2, корпус 1, улица Лобачевского, дом 32, улица Толбухина, дом 2, корпус 1. В общей сложности там проживали 395 человек. Уже началась подготовка к демонтажу зданий", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее стало известно, что десять расселенных домов демонтировали в Троицком административном округе по программе реновации. Сергей Левкин отметил, что в ТАО реализация данной программы стартовала в июле прошлого года.

"Это наш город": в Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать