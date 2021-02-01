В Москве в январе по программе реновации расселили почти 400 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице в январе по программе реновации расселили около 400 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Прошло расселение домов по адресам улица Коминтерна, дом 2, корпус 1, улица Лобачевского, дом 32, улица Толбухина, дом 2, корпус 1. В общей сложности там проживали 395 человек. Уже началась подготовка к демонтажу зданий", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее стало известно, что десять расселенных домов демонтировали в Троицком административном округе по программе реновации. Сергей Левкин отметил, что в ТАО реализация данной программы стартовала в июле прошлого года.