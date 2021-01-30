Десять расселенных по программе реновации домов в ТАО демонтировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Десять расселенных домов демонтировали в Троицком административном округе по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, то в ТАО реализация данной программы стартовала в июле прошлого года.

"Из первых 13 домов, расселение которых велось на территории ТАО, 10 демонтировали по технологии умного сноса в поселке Армейском", – подчеркнул он.

Уточняется, что большинство жителей данных домов (порядка 90 процентов) подписали договоры на получение нового жилья в поселке Шишкин лес. 207 семей из 217 уже получили ключи.

Всего в ТАО в программу реновации входит 124 дома. Для расселения подобрано семь стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Зюзино строят восемь домов по программе реновации. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Всего появится 1 042 квартиры. Под строительство выделено 62 тысячи квадратных метров.

