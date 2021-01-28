Строительство дома по программе реновации началось в Фили-Давыдкове

12:39
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В столичном районе Фили-Давыдково началось строительство жилого дома на 349 квартир по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Как уточнил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, дом начали строить по адресу улица Олеко Дундича, владение 31/35.
"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году", – отметил Загрутдинов.
Общая площадь квартир составит более 19,8 тысячи квадратных метров. 11 квартир оборудуют для маломобильных жильцов.
"При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием клинкерной и керамогранитной плитки. На фасадах установят короба для кондиционеров. Лоджии застеклят", – говорится в сообщении.
Территорию около дома благоустроят и озеленят.
Загрутдинов добавил, что всего в районе новые квартиры получат 21,5 тысячи жителей из 119 домов.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят 29 жилых домов по программе реновации. Специалисты нацелены создать качественную и социально ориентированную городскую среду. В округе планируется построить 57 объектов, среди них 18 детских садов, 11 школ, два учебных корпуса, детскую и детско-взрослую поликлиники.
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