Около 30 жилых домов строят по программе реновации на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-востоке столицы планируют построить 29 жилых домов по программе реновации, на стадии проектирования находятся еще 11, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Всего же с момента старта программы реновации в округе введено в эксплуатацию восемь жилых домов жилой площадью 55,025 тысячи квадратных метров на 1 тысячу 224 квартиры", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что также специалисты создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. Общественные пространства благоустроят и озеленят, во дворах создадут зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.

В округе планируется построить 57 объектов, среди них 18 детских садов, 11 школ, два учебных корпуса, детскую и детско-взрослую поликлиники.

Кроме того, в ЮВАО намерены возвести шесть ФОКов, спортивно-оздоровительный комплекс и ледовый дворец.

В 2020 году в Москве построили 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.

В первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

