12 апреля, 17:45

Транспорт

Порядка 70 тыс поездок совершили москвичи на Т2 в первый день работы диаметра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первый день работы нового трамвайного диаметра Т2 москвичи совершили на нем порядка 70 тысяч поездок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, количество поездок на трамвае от метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево выросло на 40%. Всего с момента запуска пассажиры совершили на Т2 уже свыше 150 тысяч поездок, отметил заммэра Максим Ликсутов.

"Курс правительства Москвы на развитие трамвая оправдал все ожидания и показывает хорошие результаты", – добавил Ликсутов.

По его словам, уже обособлено 83% путей и почти полностью обновлен парк трамваев. Благодаря этому на трамвайных маршрутах Москвы отмечается хорошая динамика роста. Ожидается, что трамвай станет еще более популярным и востребованным видом транспорта.

Диаметр Т2 соединил 13 районов в пяти округах Москвы, 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги, а также четыре центральных железнодорожных вокзала. Общая протяженность маршрута составила 33 километра.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

