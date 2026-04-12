12 апреля, 17:45Транспорт
Порядка 70 тыс поездок совершили москвичи на Т2 в первый день работы диаметра
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За первый день работы нового трамвайного диаметра Т2 москвичи совершили на нем порядка 70 тысяч поездок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Кроме того, количество поездок на трамвае от метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево выросло на 40%. Всего с момента запуска пассажиры совершили на Т2 уже свыше 150 тысяч поездок, отметил заммэра Максим Ликсутов.
"Курс правительства Москвы на развитие трамвая оправдал все ожидания и показывает хорошие результаты", – добавил Ликсутов.
По его словам, уже обособлено 83% путей и почти полностью обновлен парк трамваев. Благодаря этому на трамвайных маршрутах Москвы отмечается хорошая динамика роста. Ожидается, что трамвай станет еще более популярным и востребованным видом транспорта.
Диаметр Т2 соединил 13 районов в пяти округах Москвы, 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги, а также четыре центральных железнодорожных вокзала. Общая протяженность маршрута составила 33 километра.