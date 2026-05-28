В СФ предложили информировать россиян о невозможности продажи земельных участков

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об информировании Росреестром граждан о том, что границы их земельных участков не установлены точно, чтобы избежать запрета на их продажу. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 69 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". По словам Кутепова, с 1 марта 2025 года сделки с земельными участками без четко определенных границ запрещены. При этом владельцы нередко могут не знать о том, что границы их участков не установлены – это может выявиться уже в процессе оформления сделки.

Согласно пояснительной записке, сведения об отсутствии точных границ у участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Проектом предлагается обязать Росреестр направлять уведомления тем владельцам, чьи земельные участки не имеют точных границ.

Кутепов подчеркнул, что уведомления предлагается направлять в электронном виде через единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Также он добавил, что мера призвана повысить осведомленность граждан о состоянии принадлежащего им недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что российские власти в 2026 году намерены уточнить требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства, а также упростить процесс оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Уточнялось, что разработкой поправок занимается Росреестр.