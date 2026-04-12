Арестован инженер по делу о прорыве плотины в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 10 июня инженера, который был ответственен за эксплуатацию Геджухского водохранилища в Дагестане. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

О задержании мужчины стало известно 10 апреля. В отношении него было возбуждено дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, в результате чего погибли по неосторожности двое и более лиц, а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

По версии СК, арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения в Дербентском районе, несмотря на описанный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений, не устраняли нарушения. В частности, при наличии дефектов, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях введенного режима ЧС, ответственные лица не попытались предотвратить аварию.

При этом в контролирующий орган предоставлялись сведения о работоспособности объекта. В результате 5 апреля на фоне обильных осадков произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, из-за чего оказались затоплены прилегающие территории и участок федеральной трассы "Кавказ", а также моста между селами Мамедкала и Геджух.

Кроме того, погибли пять человек: четверо, в том числе трое детей, скончались после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы, а тело еще одной пожилой женщины обнаружили в поселке Мамедкале. Помимо этого, был причинен имущественный ущерб. Всего более 4 тысяч человек были эвакуированы после прорыва дамбы.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди.

