10 апреля, 23:21

Следком сообщил о задержании инженера по делу о прорыве плотины в Дагестане

Фото: MAX/"Следком"

Правоохранители задержали в Дагестане инженера коммерческой организации в рамках уголовного дела о нарушениях правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

По версии СК, сотрудники организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта и не приняли меры по устранению нарушений.

"Установлено, что при наличии дефектов гидротехнического сооружения, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации, ответственными лицами не обеспечено принятие мер по предотвращению аварии", – отметили в ведомстве.

В результате 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, из-за чего оказались затоплены прилегающие территории и участок федеральной трассы "Кавказ". Кроме того, погибло несколько людей, причинен имущественный ущерб.

Следователи задержали инженера, ответственного за вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Также устанавливаются и другие лица, которые могут быть ответствены за произошедшее.

Сложная паводковая ситуация в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Кроме того, из-за паводков произошло обрушение моста на трассе "Кавказ". Движение на 917-м километре автодороги было перекрыто после резкого подъема уровня воды и разрушения переправы.

Из подтопленных районов эвакуировали более 6 тысяч жителей, к ликвидации последствий привлечены свыше 2 тысяч волонтеров. При этом регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие дни.

На фоне произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, ответственные должностные лица не ограничили движение на опасных участках дорог и не перекрыли их, несмотря на введенный режим ЧС.

Роспотребнадзор отобрал 700 проб воды в Дагестане после масштабных паводков

