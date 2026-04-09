В Дагестане остаются подтопленными менее 1,1 тысячи домов

Менее 1,1 тысячи домов остаются подтопленными в 8 населенных пунктах Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.

Подтопленными остаются 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог. Для того чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, ведется непрерывный мониторинг автомобильных дорог, а также организована работа по водоотведению.

Всем пострадавшим спасатели оказывают помощь, доставляются продукты и предметы первой необходимости. Кроме того, экстренные службы откачивают воду, расчищают и вывозят мусор там, где это возможно, а также проводят дезинфекцию и санитарную обработку.

"Самое важное для нас здесь и сейчас – это интересы людей, оказавшихся в сложной ситуации. Наша задача – оказать от государства максимальную поддержку, чтобы люди не чувствовали себя наедине с этой бедой", – указал глава ведомства Александр Куренков.

Серьезная обстановка с паводками из-за обильных дождей наблюдается в Дагестане с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей республики.

Власти эвакуировали свыше 6 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на предстоящие дни.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей, из-за последствий паводков в Дагестане. По версии СК, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.

