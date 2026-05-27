Температура в Подмосковье в ночь на 30 мая может упасть до плюс 1 градуса

В ночь на 30 мая температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 1–2 градусов выше 0. Такой прогноз дала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Аномально холодная погода для текущего времени года, по ее словам, сохранится в Московском регионе до конца недели. Температура будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов.

Наиболее холодными днями будут 29 и 30 мая. Минимальная температура в столице в этот период составит плюс 5 градусов, в области – плюс 1–2 градуса. При этом днем термометры будут показывать не более плюс 11–13 градусов.

Холодная погода будет сопровождаться сильным северо-западным ветром.

"В лето же мы войдем с осадками. 1 июня днем местами небольшой дождь. Ночью ожидается плюс 3 – плюс 8 градусов, около плюс 13 – плюс 18 градусов днем. Но это тоже еще не будет дотягивать до нормы", – уточнила синоптик.

Москва сможет выйти на климатическую норму к концу первой пятидневки июня. Тогда ночные показатели поднимутся до 8–10 градусов выше 0, а дневные – до 20–22.

В среду, 27 мая, в Московский регион придет гроза. Днем в городе воздух прогреется до 13–15 градусов, а в Подмосковье будет варьироваться от 12 до 17.

Согласно прогнозам метеорологов, горожан ожидает облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Порывы ветра составят 7–12 метров в секунду, а атмосферное давление зафиксируется на уровне 732 миллиметров ртутного столба.