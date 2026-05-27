Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 10:53

Общество

Температура в Подмосковье в ночь на 30 мая может упасть до плюс 1 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь на 30 мая температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 1–2 градусов выше 0. Такой прогноз дала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Аномально холодная погода для текущего времени года, по ее словам, сохранится в Московском регионе до конца недели. Температура будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов.

Наиболее холодными днями будут 29 и 30 мая. Минимальная температура в столице в этот период составит плюс 5 градусов, в области – плюс 1–2 градуса. При этом днем термометры будут показывать не более плюс 11–13 градусов.

Холодная погода будет сопровождаться сильным северо-западным ветром.

"В лето же мы войдем с осадками. 1 июня днем местами небольшой дождь. Ночью ожидается плюс 3 – плюс 8 градусов, около плюс 13 – плюс 18 градусов днем. Но это тоже еще не будет дотягивать до нормы", – уточнила синоптик.

Москва сможет выйти на климатическую норму к концу первой пятидневки июня. Тогда ночные показатели поднимутся до 8–10 градусов выше 0, а дневные – до 20–22.

В среду, 27 мая, в Московский регион придет гроза. Днем в городе воздух прогреется до 13–15 градусов, а в Подмосковье будет варьироваться от 12 до 17.

Согласно прогнозам метеорологов, горожан ожидает облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Порывы ветра составят 7–12 метров в секунду, а атмосферное давление зафиксируется на уровне 732 миллиметров ртутного столба.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика