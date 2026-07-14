Причиной подтопления города Глазова в Удмуртии стали дожди и прорыв дамбы

Фото: МАХ/"МЧС Удмуртии"

Причиной подтопления города Глазова в Удмуртии стали проливные дожди и прорыв дамбы на реке Сыга, сообщила городская администрация в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что вода подтопила участки в СНТ "Труд", придомовые территории 239 частных домов Западного поселка и микрорайона Сыга, а также территории нескольких многоквартирных домов.

Кроме того, вода добралась до пешеходных переходов и железнодорожного переезда. Из-за этого в Глазове объявили режим ЧС локального уровня. Для безопасности в 212 домах Западного поселка отключен газ, не исключены отключения электричества.

По данным местного управления МЧС, в Глазове подтопило 11 улиц, эвакуированы 30 граждан. Большинство жителей подтопленных домов отправились на время к родственникам и знакомым, 6 – в пункт временного размещения, а еще 1 человек – в больницу, под наблюдение врачей.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за обильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти муниципальных образований. Оттуда эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей. Они размещены у родственников и в пунктах временного пребывания.

