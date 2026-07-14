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14 июля, 08:14

Происшествия

Люди пострадали после массированной атаки БПЛА на Северский район Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате массированной атаки дронов на Северский район Кубани есть пострадавшие. Об этом глава района Алексей Чеверев сообщил в мессенджере MAX.

"Сегодня (14 июля 2026 года. – Прим. ред.) наш район подвергся массированной атаке БПЛА. В настоящее время последствия налета уточняются", – написал он.

По предварительной информации, в поселке Афипском повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие объекты. Также граждане получили травмы, однако их количество не называется. Раненым оказывается медицинская помощь, на местах работают экстренные службы.

В оперштабе Кубани указали, что из-за падения обломков БПЛА в Северском районе пострадал один человек.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии. После их уничтожения есть несколько очагов задымления, вызванных падением обломков. Оперативные службы уже ликвидируют последствия. О пострадавших информация не поступала.

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