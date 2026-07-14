Промзона Салавата подверглась массовой атаке БПЛА

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Массовая атака украинских БПЛА на промзону города Салават отражена в Башкирии, заявил глава республики Радий Хабиров на своей странице в MAX.

По его словам, после инцидента есть несколько очагов задымления, вызванных падением обломков беспилотников. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий.

"Сил и средств достаточно. Пострадавших нет", – добавил Хабиров.

Ранее возгорание произошло на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков украинского дрона.

Также фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в поселке Ильич. В результате повреждены остекление и окна дома, началось возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали.

