14 июля, 07:41Происшествия
Промзона Салавата подверглась массовой атаке БПЛА
Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir
Массовая атака украинских БПЛА на промзону города Салават отражена в Башкирии, заявил глава республики Радий Хабиров на своей странице в MAX.
По его словам, после инцидента есть несколько очагов задымления, вызванных падением обломков беспилотников. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий.
"Сил и средств достаточно. Пострадавших нет", – добавил Хабиров.
Ранее возгорание произошло на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков украинского дрона.
Также фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в поселке Ильич. В результате повреждены остекление и окна дома, началось возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали.