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14 июля, 09:47

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Эксперт Липовицкий заявил, что идеальная чистота авто при продаже вызывает подозрения

Эксперт заявил, что идеальная чистота авто при продаже вызывает подозрения

Фото: 123RF.com/sofiiashunkina

Идеальная чистота машины при продаже может вызвать подозрения у покупателей, рассказал "Газете.ру" автоэксперт Евгений Липовицкий.

"Не стоит мыть двигатель до блеска. Это не всегда безопасная процедура, во-вторых, легкая заводская пыль под капотом выглядит естественно, а идеальная чистота, наоборот, наводит на мысли о скрытых подтеках и попытке их замаскировать", – указал специалист.

Поэтому вместо детейлинга лучше сделать простую комплексную мойку. Это даст тот же эффект чистоты и аккуратности. Также имеет смысл обработать черный пластик в салоне и на кузове силиконовой смазкой, не лишним будет почернить шины.

Перед продажей авто можно обслужить фары очистителем или полиролью, так как мутные фары визуально старят транспорт. Также нужно убрать мусор из салона, протереть руль, почистить ворс под ковриками. Чистота в точках контакта с машиной создает впечатление, что за машиной ухаживали, подчеркнул Липовицкий.

Кроме того, лучше не менять все фильтры и жидкости досрочно, так как любой покупатель в первую очередь поменяет их. Также не стоит пытаться украсить авто тюнингом специально для продажи – вкусы покупателя могут не совпасть, а любое вмешательство в конструкцию может быть аргументом для снижения цены.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2026 года в Россию из Японии ввезли на 34% больше поддержанных легковых автомобилей, чем за аналогичный период в 2025 году. Всего с января по апрель в России оказались 72,3 тысячи японских легковых авто с пробегом. Самой большой популярностью пользуются машины марок Toyota и Honda.

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