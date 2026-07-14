BMW без номеров чаще других попадали на спецстоянки в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 1,2 тысячи авто, оставленные в людных местах без номеров или с подложными знаками, были перемещены на спецстоянки в Москве с начала года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте транспорта столицы пояснили, что автомобили без номеров могут находиться в угоне или использоваться в преступных целях. Именно поэтому их перемещают по решению антитеррористической комиссии на спецстоянки эвакуаторы "Московского паркинга" для проведения проверки. В случае если правоохранители не выявят ничего противозаконного, владелец сможет забрать свое транспортное средство.

"Каждое подобное транспортное средство несет в себе потенциальные риски для горожан, поэтому их проверка – необходимая мера", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чаще всего на спецстоянках оказывались машины BMW (86 авто), Mercedes-Benz (66), Geely (51), Toyota (47) и Lada (44).

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса. Мэр отметил, что с 2010 года число авто в регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов. При этом в городе стало в 5 раз меньше дней, во время которых отмечалось интенсивное дорожное движение с баллом выше 8.

