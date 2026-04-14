Новости

Новости

14 апреля, 09:54

Транспорт

Москвичей предупредили о начале "дачных" заторов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Рост трафика начал фиксироваться на дорогах Московского региона с началом дачного сезона и в преддверии майских праздников. Об этом сообщает Дептранс со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"По пятницам машин становится на 3% больше, чем в остальные рабочие дни. Чтобы сэкономить время в поездке, рекомендуем водителям заранее планировать маршрут с учетом текущей ситуации на дорогах", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ЦОДД пояснили, что москвичи чаще отправляются на дачи, в загородные отели и на пикники после установления теплой погоды и при приближении праздников. По данным аналитиков, трафик увеличится на вылетных магистралях в область, включая Ленинградское, Щелковское, Каширское, Ярославское и Варшавское шоссе, а также Липецкую улицу.

Специалисты ЦОДД посоветовали выезжать за город вечером в четверг, так как в это время автомобилей на дорогах меньше, чем днем или вечером в пятницу. Кроме того, лучше выезжать ранним утром в пятницу или субботу.

При этом водителей предостерегли от поездок с 16:00 до 20:00 в пятницу. Для возвращения в город оптимальным временем являются часы с 21:00 до 22:00 в воскресенье, поскольку с 12:00 до 20:00 фиксируются заторы на въездах в Москву.

Вместе с тем в ЦОДД призвали горожан проверять актуальную дорожную ситуацию и строить маршруты, учитывая перекрытия или ремонтные работы.

Ранее стало известно, что движение транспорта на участке улицы Михневской будет перекрыто до 16 апреля 2027 года. Ограничения связаны с проведением работ по строительству объектов метрополитена. При этом с 10 апреля запрещена парковка на участке улицы от дома 15 до дома 17.

