Ж/д станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров

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Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Все поезда следуют измененным маршрутом в обход станции. Пассажирам, которые планировали начать поездку с Джанкоя, рекомендовано прибыть на вокзал за 1,5 часа до указанного в билете времени. Оттуда их на автобусах доставят до станции Урожайная для дальнейшей пересадки. Также сотрудники перевозчика рассылают СМС с инструкциями.

По данным на 08:00 по московскому времени, с опозданием следуют четыре поезда "Таврия":



№ 007 Санкт-Петербург – Севастополь задерживается на 1 час;

№ 174 Евпатория – Москва – на 7 часов;

№ 092 Севастополь – Москва – на 1 час;

№ 194 Севастополь – Челябинск – на 3,5 часа.

При этом поезд № 078 Симферополь – Санкт-Петербург отменен на участке от Джанкоя. Пассажирам предложат вернуть полную стоимость билета или пересесть на состав № 174 Евпатория – Москва.

Ранее сообщалось, что после шестилетнего перерыва возобновится прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Поездки были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Решение о перезапуске приняли по просьбе таджикских властей и по согласованию с железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана.