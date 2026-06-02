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02 июня, 10:12

Политика

Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Кандидат на пост генсека ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет посетит Россию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее", – сказал собеседник агентства.

Дипломат напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает всех кандидатов. В частности, РФ уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

Ранее глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что российская сторона максимально тщательно подойдет к отбору кандидатов. По его словам, должность генсека ООН по-прежнему остается довольно значимой в контексте международной политики, хотя формально она носит сугубо административный характер.

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