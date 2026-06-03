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03 июня, 13:09

Политика

Капитан задержанного Францией танкера Tagor помещен под стражу

Фото: premar-atlantique.gouv.fr

Капитан танкера Tagor, задержанного французскими ВМС в Атлантическом океане, помещен под стражу. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России во Франции.

В дипмиссии уточнили, что французские власти уведомили посольство об аресте гражданина РФ во вторник, 2 июня.

О задержании французскими ВМС нефтяного танкера Tagor стало известно 1 июня. Операцию провели при поддержке Великобритании, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что она прошла в строгом соответствии с морским правом. Позже выяснилось, что капитан судна является гражданином России. Всего на борту находились 23 члена экипажа.

В Кремле задержание назвали незаконным. Песков заявил, что действия Франции граничат с международным пиратством. Посольство РФ в Париже потребовало предоставить информацию об обстоятельствах задержания и принимает меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа.

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