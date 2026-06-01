ВМС Франции задержали в Атлантике нефтяной танкер, шедший из РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России. Об этом европейский лидер написал в соцсети X.

Операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке Великобритании и других партнеров.

"ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции", – написал он.

Макрон подчеркнул, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом.

Ранее береговая охрана Швеции высадилась на борт танкера Flora 1, который следовал из России в Бразилию. Судно было загружено нефтью. По данным СМИ, поводом для задержания стал возможный разлив топлива с этого судна.