Два танкера с россиянами задержали в Малайзии

Два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии по подозрению в незаконной перегрузке топлива. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на морскую службу страны.

По данным ведомства, оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения.

Ранее береговая охрана Швеции высадилась на борт танкера Flora 1, который следовал из России в Бразилию. Судно было загружено нефтью. По данным СМИ, поводом для задержания стал возможный разлив топлива с этого судна.

Согласно данным береговой охраны, танкер был доставлен на якорную стоянку у города Истад. Операция проводилась совместно со шведской полицией.

Кроме того, французские военные задержали нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря. Судно следовало из Мурманска. Подробности операции и причина задержания судна не раскрывались. Позднее стало известно, что россиян в составе экипажа указанного танкера не было.

