Французские военные задержали шедший из Мурманска танкер в Средиземном море

Французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера Deyna в западной части Средиземного моря. Об этом пишет RT со ссылкой на морскую префектуру Средиземноморья.

Уточняется, что судно, шедшее под флагом Мозамбика, следовало из Мурманска. Подробности операции и причина задержания судна не раскрываются. Информация о дальнейшей судьбе танкера и его экипаже пока не поступала.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях видеозапись с операцией по задержанию нефтяного танкера, якобы связанного с Россией. В операции также приняли участие силы Бельгии и Франции.

На видео запечатлены два вертолета, приближающиеся к судну. Один из вертолетов завис над палубой, затем с него произошла высадка спецназа на танкер.