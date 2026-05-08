Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

08 мая, 18:00

Политика

В МИД РФ выразили сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном

Фото: mid.ru

Москва сожалеет об отказе Израиля сухогрузу Panormitis разгрузить российское зерно в порту Хайфы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте МИД.

Захарова напомнила, что сухогруз получил отказ еще 30 апреля. Компания-импортер сообщала, что приняла такое решение из-за неназванных обстоятельств, а также посоветовала поставщику найти другого покупателя. Затем корабль покинул территориальные воды Израиля. На фоне инцидента некоторые представители Украины приветствовали решение импортера, назвав это сигналом об отказе закупок якобы краденного украинского зерна.

"Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева", – сказала Захарова.

Представитель МИД заметила, что подобные действия со стороны импортера идут вразрез с декларируемой властями приверженностью по поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия. Кроме того, это ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля, резюмировала Захарова.

Ранее командующий ВМС Эстонии Иво Варк заявлял, что Таллин не будет задерживать российские суда так называемого "теневого флота" в Балтийском море. По его словам, в таком случае возрастет риск военной эскалации. Эстонская сторона будет готова вмешаться только в случае непосредственной угрозы: при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

