Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

08 мая, 17:20

Происшествия

Автобус въехал в дом в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Пассажирский автобус въехал в стену дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов в пятницу, 8 мая, около 14:00. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус врезался в стену.

Из-за ДТП незначительные травмы получила пенсионерка. Пострадавшую доставили в больницу. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

Ранее автобус на востоке столицы насмерть сбил женщину-пешехода. ДТП произошло возле дома 2А по Кусковской улице в районе Перово. Выяснилось, что женщина шла по территории стоянки общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи выясняют обстоятельства ЧП.

