Ассоциация банков РФ предложила включить все банки в "белый список" Минцифры

Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 17:04

Ассоциация банков России (АБР) предложила включить в "белый список" Минцифры, включающий сайты, доступные при отключении интернета, все кредитные организации с лицензией Центробанка РФ. Об этом сообщается на сайте АБР.

Ассоциация уже направила соответствующее обращение в адрес премьера РФ Михаила Мишустина. По мнению АБР, в "белые списки" должны войти также основные дистанционные каналы обслуживания банков, включая интернет-банкинг, мобильные банки, платежные сервисы, различные ресурсы, необходимые для предоставления финансовых услуг.

Кроме того, ассоциация предложила проработать механизм по включению банков в этот перечень. По мнению АБР, невозможность использования банковских приложений в условиях ограничений интернета создает риски для граждан, бизнеса и банковской системы в целом. Например, граждане не смогут вовремя совершать платежи, погашать кредиты, пользоваться социально значимыми финансовыми услугами.

Ранее в Минцифры предупреждали, что 9 мая доступ к мобильному интернету, "белому списку" и СМС будет временно ограничен для обеспечения безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

В Сбере также отметили, что клиенты могут столкнуться с трудностями при пользовании сервисами банка, а театры и музеи Москвы попросили зрителей распечатывать билеты или сохранять их в смартфоне заранее.

