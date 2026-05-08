Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:33

Шоу-бизнес

Рэпер Птаха стал офицером в масонской ложе

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев. – Прим. ред.) официально стал офицером в масонской ложе. Об этом сообщается на странице Великой Ложи России в соцсети "Вконтакте".

"<…> был единогласно выбран и инсталлирован Досточтимым Мастером Ложи на 2026–2027 годы", – говорится в публикации.

Сам Нуриев назвал масонство своим путем к самопознанию и Богу. Об этом он высказался в беседе с News.ru. По словам рэпера, он нашел духовную опору в этом движении.

"Масонство – это дорога к просветлению, самопознанию и развитию. Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда. Это все обман и ложь", – сказал Птаха.

Ранее с рэпера принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, штрафам иного органа, также он имел задолженность по исполнительным документам и по исполнительскому сбору. При этом музыкант остался должен около 13 тысяч рублей.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика