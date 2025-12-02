Форма поиска по сайту

02 декабря, 16:49

Политика

Захарова назвала вызовом совместный трек с рэпером Птахой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вызовом совместный трек с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев. – Прим. ред.).

Дипломат сообщила о выходе песни "Белая стая", написанной на ее стихи, 30 ноября. Как отмечала Захарова, творческое сотрудничество стало для нее неожиданным, но органичным.

По словам дипломата, рэпер предложил выпустить вместе трек около года назад.

"И тут вот в январе или феврале он написал, что есть желание повзаимодействовать. Я сказала, что вот есть стихотворение одно, если его заинтересует, то сможет его музыкально преподнести", – приводит слова Захаровой радио КП.

Она пояснила, что сперва слабо представляла, как может звучать стихотворение в стиле Птахи. Было проведено несколько встреч в студии, обсуждались идеи и подходящее звучание.

"В какой-то момент летом мы приехали на студию и пытались визуализировать мои предложения. <…> Мне бы хотелось энергии, чего-то идущего изнутри. Вот так и получилось – соул, блюз", – сказала Захарова.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел спела песню Bella ciao вместе с журналистом Винченцо Лоруссо. Это произошло после того, как она получила петицию от итальянского народа. Захарова добавила, что ей бы хотелось, чтобы итальянцы знали, что россияне знакомы с истинной историей Италии, ее взлетами и падениями.

