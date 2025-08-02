Захарова ответила стихами Маяковского на новый доклад ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила стихотворением Владимира Маяковского "Прозаседавшиеся" на новый доклад Организации Объединенных Наций (ООН).

"С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ обратили внимание на новый доклад ООН по теме поиска путей повышения результативности и снижения затрат и сделали вывод, что материалы организации мало кто читает.

При этом генсекретарь Антониу Гутерриш уточнял, что 5% наиболее востребованных отчетов были загружены более 5,5 тысячи раз, в то время как каждый пятый отчет был загружен менее тысячи раз. При этом генсек подчеркнул, что скачивание не всегда означает ознакомление с документом.

До этого Захарова согласилась со словами финского президента Александра Стубба о том, что РФ и русский народ могут стойко переносить страдания и боль. Представитель МИД использовала цитаты из речи полководца Александра Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года, которые приводятся в пересказе князя Петра Багратиона.