Захарова прокомментировала слова Стубба о России цитатами из речи Суворова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на брифинге слова финского президента Александра Стубба о россиянах, обратившись к цитатам полководца Александра Суворова, передает ТАСС.

Ранее Стубб заявил, что РФ и русский народ могут стойко переносить страдания и боль. По словам Захаровой, это тот редкий случай, когда она согласилась с мнением западного политика.

В качестве примера она использовала цитаты из речи Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года, которые приводятся в пересказе князя Петра Багратиона.

"Идти назад – стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", – процитировала Захарова часть речи и уточнила, что это отражено в истории, жизненной философии, вере и будущем России.

Ранее Владимир Путин призвал всегда верить в великий русский народ. По его мнению, в этом залог успеха в возрождении, становлении и развитии страны. Кроме того, президент РФ заявил, что русский народ – это больше чем просто национальность. Он считает, что без русского народа не может быть России и русского мира.