14 декабря, 16:30Политика
Путин призвал верить в великий русский народ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в завершение совмещенной прямой линии и пресс-конференции призвал всегда верить в великий русский народ.
"Надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере – залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России", – подчеркнул глава государства.
Президента попросили дать совет себе образца 2000 года. Путин считает, что шел верной дорогой, но признался, что предостерег бы себя от излишней наивности и доверчивости к партнерам на Западе. При этом российский лидер добавил, что в целом сказал бы: "Верной дорогой идете, товарищи".
Итоги года с Владимиром Путиным завершились спустя 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.
В ходе итогов года Путин напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%, назвал Москву одним из лучших мегаполисов города, а также пообщался с собственным виртуальным двойником.
Более того, Путин подчеркнул, что абсолютно уверен в своей деятельности как президента РФ. Говоря об этом, российский лидер пояснил, что переживать стресс ему удается благодаря чувству долга.
Телеканал Москва 24 собрал основные заявления Путина на прямой линии
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