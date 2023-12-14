Путин призвал беречь честь смолоду

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин призвал молодежь думать сегодня о завтрашнем дне. Об этом российский лидер заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"У нас же есть народные мудрости, их очень много. Одна из них – это "береги честь смолоду". Ну, знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать о том, что будет завтра", заявил российский лидер.

Он также посоветовал молодым людям ставить перед собой амбициозные цели и задачи, даже если они кажутся недостижимыми.

По его словам, если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, идти к ним и добиваться успеха.

Ранее Путин заявил, что абсолютно уверен в том, что делает. По его мнению, важно уверенно идти к своим целям, если уверен в том, что делаешь. Кроме того, поле зрение должно быть "широким", нужно "все понимать, анализировать".

Переживать стресс президенту помогает чувство долга. Лидер РФ подчеркнул, что страна не боится бороться за свои национальные интересы и при этом не покушается на чужие.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию