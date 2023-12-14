Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин завершил совмещенные пресс-конференцию и прямую линию. Мероприятие "Итоги года" продлилось 4 часа 4 минуты.

В период проведения мероприятия российский лидер ответил на 67 вопросов. Президент РФ затронул политические, экономические, социальные и международные вопросы.

Однако время проведения мероприятия в 2023 году не стало рекордным. Несколькими годами ранее, в 2020-м, совмещенные прямая линия и пресс-конференция длились 4 часа 30 минут. Рекорд был поставлен в ходе проведения прямой линии как отдельного формата в 2013 году. Тогда президент посвятил мероприятию 4 часа 47 минут. В свою очередь, самая большая пресс-конференция состоялась в 2008 году, она продлилась 4 часа 40 минут.

В частности, в ходе "Итогов года" Путин напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%, назвал Москву одним из лучших мегаполисов города, а также пообщался с собственным виртуальным двойником.

Более того, Путин подчеркнул, что абсолютно уверен в своей деятельности как президента РФ. Говоря об этом, российский лидер пояснил, что переживать стресс ему удается благодаря чувству долга.



Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"