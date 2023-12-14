Путин признался, что сам "оторопевает" от сроков осужденным за экономические преступления

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Владимир Путин признался, что сам "оторопевает" от сроков в 14–15 лет осужденным за экономические преступления. Об этом он заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой.

По его словам, экономические приговоры у него тоже вызывают вопросы. Президент пообещал поручить законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

Также Путин заявил об отсутствии "охоты на ведьм" в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве.

Ранее Басманный суд Москвы вынес приговоры администраторам телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, признав их виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Прокурор в прениях сторон запросил для женщин 14 и 13 лет тюрьмы по делу о вымогательстве. Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ формате. В итоге Баязитову приговорили к 5 годам, Архаровой дали 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Архарова и Баязитова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за "блоки" в телеграм-каналах, которые представляют собой удаление негативной информации о тех или иных лицах. Помимо них, была еще одна фигурантка дела – Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием и дала показания, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.