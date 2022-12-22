Арест фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей продлили до 24 марта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Тверской суд Москвы продлил до 24 марта арест коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Суханову, Романовскому (Кузьмину) и Бигаеву на 3 месяца, то есть до 24 марта", – говорится в сообщении.

О задержании Суханова поступила информация 25 октября. Следом за этим в доме Собчак организовали обыски, а сама телеведущая покинула территорию России.

Вместе с Сухановым задержали и экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Его и коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей. Правоохранители утверждают, что эту сумму они попросили за удаление информации о главе "Ростеха" из телеграм-канала "Тушите свет". Отмечается, что самого Суханова задержали во время получения 800 тысяч рублей.

После этого поступили данные, что одним из фигурантом дела стал журналист Бигаев. Правозащитник Романовского Дмитрий Малютов поделился, что Собчак спродюсировала телеграм-канал "Тушите свет", посты в которые писали Романовский, Суханов и Бигаев. Адвокат заявил, что у бывшего главреда Tatler был подписан с телеведущей контракт. Такие же документы, по его словам, есть и у Бигаева и Дамиры Тамерлановой.

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