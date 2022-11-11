Собчак была продюсером канала, из-за постов в котором задержали Романовского и Суханова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Журналистка Ксения Собчак спродюсировала телеграм-канал "Тушите свет", посты в котором якобы писали бывший главред издания Tatler Ариан Романовский, журналист светской хроники Тамерлан Бигаев и помощник телеведущей Кирилл Суханов, которых задержали по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвокат Романовского Дмитрий Малютов сообщил, что у журналиста был заключен договор с Собчак о публикациях в указанном телеграм-канале, где он был главным редактором. Юрист добавил, что аналогичные документы были заключены с Бигаевым и Дамирой Тамерлановой.

"Эти договоры я сам лично видел. С одной стороны была продюсер Собчак, а исполнители – это команда Кузьмина (Романовского. – Прим. ред.)", – отметил Малютов.

Он также рассказал, почему задержанные не говорили о роли Собчак в этом деле. По его словам, в договоре было прописано условие конфиденциальности, за нарушение которой грозит штраф в размере 5 миллионов рублей.

Суханов и Романовский были задержаны в Москве 25 октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Позже суд арестовал Суханова и Романовского до 24 декабря. После этого был арестован еще один подозреваемый по этому делу – Бигаев. Журналист будет содержаться в СИЗО до конца декабря.



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