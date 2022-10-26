Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского по уголовному делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у директора "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кузьмину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря", – заявила судья.

Ранее Тверской суд арестовал до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.

Суханов и Романовский были задержаны в Москве 25 октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Сама же Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки провели обыски. По информации СМИ, Собчак покинула Россию в ночь на 26 октября.

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

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