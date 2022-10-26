Собчак назвала арест своего директора по делу о вымогательстве недоразумением

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве представляет собой недоразумение, с которым надо быстро разобраться. Таким мнением поделилась сама журналистка в своем телеграм-канале.

"Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь", – написала Собчак.

Если с подобной ситуацией не разберутся, то такой акт можно будет считать облавой на последнюю свободную российскую редакцию, подчеркнула журналистка. Собчак выразила надежду, что арест ее директора является не более чем недоразумением.

25 октября Суханова задержали в Москве и переправили в МВД для проведения следственных действий. Позже сообщалось, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан и экс-главред Tatler Ариан Романовский.

Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Позднее Тверской суд Москвы арестовал Суханова до 24 декабря.

Сама Собчак же проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. 26 октября в подмосковном доме журналистки правоохранители провели обыски. Также известно, что Собчак покинула территорию РФ в ночь на 26 октября.



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