В Кремле прокомментировали сообщения об уголовном преследовании Собчак

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле видели сообщения о том, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак получила статус подозреваемой в рамках уголовного дела о вымогательстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Видели", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Собчак проходит по делу о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова как подозреваемая. Дело касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме Собчак провели обыски. Журналистка на тот момент не имела процессуального статуса.

Сама же Собчак, по информации СМИ, покинула Россию в ночь на 26 октября, несмотря на наличие постановления о ее задержании.

В доме Собчак начали обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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