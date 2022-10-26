В доме Собчак ведется обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак ведутся обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов", – сообщил источник агентства.

Как отметил информированный собеседник ТАСС, сама журналистка не имеет процессуального статуса. Он также уточнил, что в среду, 26 октября, следователь столичного ГСУ ГУ МВД намерен обратиться в Тверской суд с ходатайством об избрании Суханову меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Суханова задержали в Москве в рамках уголовного дела. Коммерческий директор был задержан правоохранительными органами для проведения следственных действий. Информации о том, по какой статье в отношении Суханова возбудили уголовное дело, не было.

Комментируя сообщения о задержании Суханова, которое на тот момент времени не имело подтверждений, Собчак заявила, что тот не выходил на связь с 25 октября. Тогда журналистка высказала надежду на ошибочность распространяемой в Сети информации.



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