25 октября, 18:56Происшествия
Собчак прокомментировала сообщения о задержании коммерческого директора Суханова
Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщения о задержании коммерческого директора Кирилла Суханова, отметив, что тот не выходит на связь с утра вторника, 25 октября.
"Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах – правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка", – написала она в своем телеграм-канале.
В то же время Собчак подчеркнула, что не располагает какими-либо подтверждениями того, что Суханов действительно был задержан.
Ранее Собчак прокомментировала слова Владимира Соловьева, который назвал екатеринбуржцев "сатанинскими выродками". Журналистка заявила, что "добрый товарищ Соловьев" одержим бесами и нуждается в помощи экзорциста.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!