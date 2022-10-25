Собчак прокомментировала сообщения о задержании коммерческого директора Суханова

Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщения о задержании коммерческого директора Кирилла Суханова, отметив, что тот не выходит на связь с утра вторника, 25 октября.

"Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах – правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка", – написала она в своем телеграм-канале.

В то же время Собчак подчеркнула, что не располагает какими-либо подтверждениями того, что Суханов действительно был задержан.

Ранее Собчак прокомментировала слова Владимира Соловьева, который назвал екатеринбуржцев "сатанинскими выродками". Журналистка заявила, что "добрый товарищ Соловьев" одержим бесами и нуждается в помощи экзорциста.

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