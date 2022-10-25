Собчак высказалась о Каспарове вслед за Маском

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась в адрес шахматиста Гари Каспарова (признан в РФ иноагентом) вслед за американским миллиардером Илоном Маском в своем телеграм-канале.

"Я еще давно говорила Каспарову лично: быть чемпионом мира по шахматам – это еще не значит быть чемпионом мира вообще", – написала Собчак.

Ранее шахматист Каспаров призвал не давать советы Украине тех, кто "сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине". Его заявление прокомментировал Маск, назвав шахматиста придурком.

По словам американского миллиардера, он не владеет особняком. Кроме того, как уточнил Маск, у него даже нет дома. Комментируя слова Каспарова, Маск сравнил его игру в шахматы с навыками iPhone. В остальном Маск счел Каспарова идиотом.

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