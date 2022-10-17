Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посоветовала мировым лидерам прислушаться к Йоде из "Звездных войн". Таким мнением она поделилась на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, террористической и запрещена в России).

"Я ищу великого воина". – "А! Великого воина? Войны никого великим не делают!", "Ненависть – самый короткий путь к темной стороне". <…> Всем мировым лидерам неплохо бы вместе собраться, сесть и послушать магистра Йоду", – написала Собчак, поделившись впечатлениями после просмотра фильма.

Журналистка также назвала картину "прекрасным" и "умным" фильмом.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку одного из каналов Собчак на предмет ЛГБТ-пропаганды. Причиной проверки якобы стало заявление гражданина.

Сама же Собчак предположила, что правоохранители могут вести проверку канала на платформе YouTube. По ее мнению, причиной может быть интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ранее совершила каминг-аут.

Позже адвокат Геннадий Нефедовский предположил, что, если телеведущую и журналиста Ксению Собчак признают виновной в ЛГБТ-пропаганде, ей может грозить штраф от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, в случае доказательства вины по указанной статье СМИ "Осторожно: Собчак", суд может постановить приостановить его деятельность на срок до 90 суток, сообщил эксперт.

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