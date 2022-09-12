Один из каналов Собчак проверят на предмет гей-пропаганды

13:17
Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"
Московская полиция ведет проверку одного из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет гей-пропаганды. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что причиной проверки стало заявление гражданина, поступившее в ОВД 7 сентября.
"Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних", – сообщил источник.
Уточняется, что канал могут проверить по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"). По данной статье в зависимости от ее части предполагается штраф: для физических лиц – до 5 000 или 100 000 рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.
Собчак предположила, что правоохранители могут вести проверку канала на платформе YouTube.
"Речь, видимо, об интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной. Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов", – рассказала Собчак в своем телеграм-канале.
Журналистка добавила, что она и ее команда "на старте понимали, на что идут и чем это может обернуться".
Уточняется, что теннисистка Дарья Касаткина за последние несколько месяцев дала интервью, в которых рассказала о нетрадиционной ориентации. Она также заявила, что готова сменить спортивное гражданство, если это потребуется для продолжения карьеры.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в РФ необходимо ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ. По ее словам, культура способствует сокращению и уничтожению населения.
Она подчеркнула, что за пропаганду ЛГБТ необходимо вводить уголовную ответственность.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений
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