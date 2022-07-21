Депутат предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Заявление депутат сделала в ходе пресс-конференции на тему "Оно – появится ли в мире третий пол?". Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Мне кажется, нужно ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы еще раз мы не стали исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая является соучастницей уничтожения нашего населения, сокращения нашего населения", – заявила Останина.

Ранее депутат прокомментировала законопроект о пропаганде ЛГБТ в искусстве. По ее словам, запрет пропаганды ЛГБТ не коснется личных постов в социальных сетях, а будет направлен исключительно на формы искусства, финансируемые за счет государства.

Законопроект, по словам депутата, содержит запрет не только на пропаганду ЛГБТ, но и на пропаганду отрицания семейных ценностей. Сюда же можно отнести и чайлдфри, которые отказываются от традиционных семейных ценностей – рождения детей.