Депутат предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Заявление депутат сделала в ходе пресс-конференции на тему "Оно – появится ли в мире третий пол?". Об этом сообщило Агентство "Москва".
"Мне кажется, нужно ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы еще раз мы не стали исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая является соучастницей уничтожения нашего населения, сокращения нашего населения", – заявила Останина.
Ранее депутат прокомментировала законопроект о пропаганде ЛГБТ в искусстве. По ее словам, запрет пропаганды ЛГБТ не коснется личных постов в социальных сетях, а будет направлен исключительно на формы искусства, финансируемые за счет государства.
Законопроект, по словам депутата, содержит запрет не только на пропаганду ЛГБТ, но и на пропаганду отрицания семейных ценностей. Сюда же можно отнести и чайлдфри, которые отказываются от традиционных семейных ценностей – рождения детей.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: