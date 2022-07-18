Депутат прокомментировала законопроект о пропаганде ЛГБТ в искусстве

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, один из авторов законопроекта о запрете любой пропаганды ЛГБТ в России Нина Останина сообщила в разговоре с "Газетой.ру" о широте действия инициативы. По ее словам, запрет пропаганды ЛГБТ не коснется личных постов в социальных сетях, а будет направлен исключительно на формы искусства, финансируемые за счет государства.

"Художественными способами за бюджетный счет запрещается пропагандировать. Чем мы нарушим ваше право, если в "Гоголь-центре" вы не увидите бегающих по сцене голых теток, которые целуются? При этом вы, пожалуйста, закройте себя на чердаке и занимайтесь, чем вы хотите. Вот о чем речь идет", – прокомментировала Останина.

Законопроект, по словам депутата, содержит запрет не только на пропаганду ЛГБТ, но и на пропаганду отрицания семейных ценностей. Сюда же можно отнести и чайлдфри. Останина объяснила, что традиционные семейные ценности – это дети.

Поправки предложили внести в законы об информационной политике 2006 года и государственной поддержке кинематографии. По словам депутата, повышение суммы штрафа позволит кинематографистам пересмотреть свои планы в отношении пропаганды ЛГБТ.

"Это просто заставит самих изготовителей этой продукции для себя принять решение: или полмиллиона штраф платить, или отказаться от того, чтобы пропагандировать такого рода вещи. Речь идет об административных наказаниях, потому что сегодня в законе о защите детей… Что такое 50 тысяч рублей штраф? Поэтому мы сейчас, конечно, будем увеличивать в разы и десятки раз, чтобы неповадно было", – прокомментировала Останина.

Ранее стало известно, что законопроект появился в электронной базе нижнего парламента в понедельник. Авторы подчеркнули необходимость установления мер по интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей.